美時血癌用藥獲加拿大藥證 將拓展非專利限制國家

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (15) 日舉行股東會，會中通過所有討論案並完成董事選舉案，展望後市，美時看好，血癌用藥 Pomalidomide 已取得加拿大藥證，將在非專利限制國家接續上市，鞏固全球口服癌症用藥的領先地位。

美時強調，公司轉型有成，從過去專注於學名藥的在地研發生產銷售藥廠，順利轉型為囊括品牌藥、新成分新藥、生物相似藥、505(b)(2) 及困難學名藥等產品的多元複合式國際製藥廠。

此外，透過亞洲、外銷市場雙引擎成長並重，不僅帶動去年營收、獲利雙創歷史新高，動能更延續至今年第一季，同樣創下歷史最佳，全年營運也樂觀看待。

產品布局方面，美時在台灣強化肺癌治療領域的布局，包含治療非小細胞肺癌 (NSCLC) 和惡性間皮細胞瘤 (MPM) 的品牌藥 Alimta、口服軟膠囊 Vinorelbine，以及即將獲得核准的新成份新藥 (NCE)Zepzelca。

另外，Lenalidomide 獲得美國 FDA 正式核准 2 款新劑型於美國市場上市，另一血癌用藥 Pomalidomide 第二季已於加拿大取得藥證，將啟動在非專利限制國家接續上市的引擎。

美時今日股東會順利選任席董事及 3 席獨立董事，其中 2 名新任獨立董事為具有近 20 年醫藥實務經驗的 Karl Alexius Tiger Karlsson，以及宏鑑法律事務所之合夥人王傳芬，專精併購與合資及私募基金、創投基金等相關案件。