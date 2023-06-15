〈微星股東會〉董座：旺季難有跳躍式成長 今年全年溫和成長

微星 (2377-TW) 今 (15) 日舉行股東會，董事長徐祥表示，隨著清庫存效益顯現、新產品陸續上市，整體營運已經回到正常狀況，不過傳統旺季仍難以像過去有高幅度跳躍，預期全年呈現溫和成長。

徐祥表示，過去受惠疫情紅利，沒有淡旺季之分，今年則是回歸正常水準，其中 PC 需求還是沒有很熱絡，今年上半年仍有通膨、升息衝擊，表現比較差，下半年需求雖然會溫和成長，但客戶還是保守下單，能見度不到一季，成長幅度不確定。

他進一步說，過去傳統旺季都有超過 30% 成長，但目前整體總體經濟狀況不理想，預期要等到年底或是明年初總體經濟明朗後，消費力道才會出來。

此外，隨著顯卡新品陸續推升，帶動需求提升，第三季有望小幅回溫，不過部分客戶將資源轉移至 AI，導致部分電競、桌機的 GPU 出現缺貨狀況，預期第三季缺貨狀況有望緩解，且去年基期低，全年仍將優於去年。

談到庫存，徐祥指出，過去遇上俄烏戰爭、通膨影響，庫存增至 460 多億元，目前則已經降至 290 多億元，庫存天數約 70 天，趨近於正常，而很多同業還受苦於高庫存壓力導致毛利偏低，同時擠壓到銷售。

技嘉孵小金雞，將原網通事業群分拆獨立為技鋼科技。對此，徐祥認為，把有獲利的部門獨立出去，需要花很大精力經營，因此公司還是聚焦在本業、讓品牌做大，比起小金雞更有效益。