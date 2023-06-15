〈微星股東會〉推進新事業布局 GPU伺服器、車電效益陸續顯現

微星 (2377-TW) 持續推進新事業，董事長徐祥今 (15) 日股東會會後表示，雖然今年伺服器業績持平看待，不過看好未來幾年 GPU 伺服器布局會陸續發酵，同時也看好未來車電發展會比 PC 還快。

微星伺服器年營收貢獻約 50 億元，產品線包括 HPC、資料中心、網通、資安等，徐祥坦言，由於 GPU 有缺貨現象，導致營收沒有大幅度成長，加上商用需求沒有預期高，整體市場需求呈現平穩，今年伺服器業績持平看待。

徐祥認為，儘管薪資調漲抵銷通膨、消費力道緩步增溫，今年整體市場已經比去年好，但伺服器需求何時顯著回溫還很難預測，因為仍要看美國聯準會態度。

談到 AI 應用，徐祥說，雖然生成式 AI 著墨較少，不過看好未來幾年 GPU 伺服器布局會陸續發酵，加上 GPU 某種程度是 AI 應用，旗下電競筆電、創作者筆電已陸續導入 AI 功能。

徐祥進一步說，公司曾投入很多資源在伺服器 OEM 業務，隨著市場競爭激烈、搶單狀況嚴重，獲利有限，後續就改轉向做自有品牌。

至於車電布局方面，微星過去多聚焦在車內娛樂系統產品，後續與 OEM 廠合作將產品線擴大，近期則專攻電動車、充電樁等。徐祥看好，未來車電發展將比 PC 還快，加上車電產品週期長達 3-5 年，業績有望以 30-50% 成長。