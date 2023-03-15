微星看今年主板回升動能最強 毛利率可望逐季改善

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (15) 日召開法說，展望今 (2023) 年，微星表示，公司整體庫存已在去年底回到健康水準，也看好今年主機板產品在供給恢復、新品挹注下，成長動能將優於筆電、顯示卡，不過首季在去年基期較高下，估仍將年減 10-20%，後續則可望逐步恢復成長，也力拚今年毛利率逐季改善回升到過往正常水準。

微星去年第四季營收達 407.9 億元，季增 5.77%、年減 26.21%，毛利率 8.11%，季減 4.62 個百分點、年減 9.56 個百分點，營益率 0.91%，季減 3.09 個百分點、年減 7.36 個百分點，稅後純益 5.45 億元，季減 66.12%、年減 85.95%，每股純益 0.64 元。

累計微星去年全年營收達 1804.41 億元、年減 10.6%，毛利率 14.26%、年減 4.69 個百分點，營益率 5.93%、年減 3.97 個百分點，稅後純益 99.62 億元、年減 41.1%，每股純益 11.79 元。

產品營收比重方面，微星去年以筆電為主的系統產品占約 42%、主機板 / 顯示卡等零組件產品占 53%，其他則有 5%，以地區別來看，美洲、EMEA、亞洲分別為 32%、30%、38%。

微星昨日董事會也決議去年股利配發，每股擬配息 6.6 元現金，配發率約 55.9%，若以今日收盤價 139 元計算，現金殖利率約 4.74%，對於配發率低於過往水準，微星表示，主要是因應整體環境不確定性、新應用開發，希望保留多一點現金在手。