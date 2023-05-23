微星電競主機板、筆電 COMPUTEX勝出

MSI 微星科技 (2377-TW) 今 (23) 日宣布，旗下 MSI MEG Z790 GODLIKE 電競主機板拿下 COMPUTEX 官方最高榮譽的 Best Choice Golden Award 金獎、MSI Creator Z17 HX Studio 創作者筆電則榮獲 Best Choice Category Award 類別獎。

COMPUTEX 為全球具代表性的電腦及科技盛會，將於下周登場，其官方獎項「Best Choice Award 最佳產品獎」為國際買主採購指標，由產業專家組成的評選小組於多項競賽項目中，針對產品的「功能性、創新性、市場潛力」三大指標評選出優秀產品，是 ICT 產業卓越表現的象徵。

MSI 微星科技行銷副總經理程惠正表示，MSI 非常榮幸能再次獲得 COMPUTEX Best Choice 最佳產品獎的肯定。除了兌現對技術創新與美學設計的堅定承諾，我們也將持續突破創新，為全球玩家、創作者以及商業菁英帶來更加極致的體驗。

產品方面，MSI MEG Z790 GODLIKE 電競主機板為面向頂階電競族群的旗艦產品。以創新及產品差異化為主打，突破傳統電競主機板設計，採用業界首創的 M-VISION 4.5 英吋觸控式全彩 IPS LCD 面板，一體式的觸控面板不但可以即時顯示系統狀態，還可直接操控系統，甚至開啟超頻功能，為玩家帶來跨時代的操作體驗。

MSI Creator Z17 HX Studio 創作者筆電結合美學與極致性能，以月光灰 CNC 一體成型鋁合金打造纖薄機身，最高搭載第 13 代 Intel Core™ i9 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡。MSI 獨家 Vapor Chamber Cooler 散熱技術，即使在高強度工作負載下也能保持穩定運行。