〈台北國際電腦展〉微星新品齊發 看好下半年換機潮

MSI 微星 (2377-TW) 今年推出多款強勢新品出征 COMPUTEX 2023 台北國際電腦展，包含採用最新發布的 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 系列顯示卡，看好下半年搭上 3A 大作陸續登場，有望推升換機潮。

微星今年參展的強勢陣容，除了 RTX 4060 Ti 系列外，獲頒 2023 紅點設計大獎的商務筆電 Prestige 16 也是陣容之一，搭載最新 Intel Core 處理器，推出 Intel Evo 平台認證及 NVIDIA Studio 版本讓使用體驗更具全面性。

行銷副總經理程惠正表示，今年 MSI 依然誠意滿滿，於 COMPUTEX 2023 中展出眾多新品，面對各家大廠來勢洶洶，MSI 微星科技仍秉持科技美學的初衷、打造出滿足市場需求的產品，會不斷突破、持續推出極致美學與效能兼具的產品迎戰。

微星表示，Prestige 16 筆記型電腦獲頒 2023 紅點設計大獎，並使用鎂鋁合金作為機殼，大幅減輕機台重量僅 1.5kg 以及提升輕薄度，搭載最新 Intel Core 處理器，Prestige 16 推出 Intel Evo 平台認證及 NVIDIA Studio 版本，並支援 140W PD3.1 快充。

GeForce RTX 4060 Ti GAMING Series 顯示卡方面，保持遊戲玩家一直信任的出色性能、散熱和低噪音；TORX Fan 5.0 設計採用三個風扇葉片透過外框相連接，形成一個扇框，將氣流集中到升級的 TRI FROZR 3 和 TWIN FROZR 9 散熱系統中，此外，帶有流通開口設計的金屬背板增加了顯示卡的散熱效率和強度。