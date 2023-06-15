台灣封測業首家 欣銓正式加入RE100 2050年集團全面使用再生能源

IC 封測廠欣銓 (3264-TW) 今 (15) 日宣布，將加入全球再生能源倡議(RE100)，為臺灣首家封測業者加入，承諾 2050 年集團所有營運據點，包含臺灣、新加坡 、南韓與中國南京等，將實現 100% 使用再生能源的目標。

RE100 是由氣候組織 (TCG) 及碳揭露計畫 (CDP) 所主導，欣銓作為臺灣領先的半導體測試廠商，也以具體行動積極響應《巴黎協定》將全球溫升限制於 1.5°C 之目標。

董事長盧志遠表示，放眼 2050 年全球邁向淨零排放的趨勢，欣銓承諾全球所有據點於 2050 年 100% 使用再生能源電力及達成碳中和的目標，並設定 2030 年達成 30%、2040 年達成 60% 的階段性目標，落實氣候行動的決心。

欣銓去年在副董事長暨總經理張季明指示下，成立「節能減碳小組」從各面向規劃及推進公司零碳轉型之路，不論規模大小，都竭力開發各類節能機會，加速投資以較高效率能耗設備取代舊設備，並由節能減碳小組按月審查進度，每 2 個月將減碳成果在全集團交流，藉此擴散最佳節能效益。

在再生能源使用規畫上，欣銓 2021 年開始採購再生能源及憑證，2022 年在臺灣總部已完成設置太陽能光電設備 499kW，2023 年起總部及各子公司陸續建置 2,128kW 之太陽能光電設備，完成後預計年減碳量可達 1,415tCO2e。

欣銓為實踐低碳價值鏈轉型計畫，已在 2022 年加入台灣氣候聯盟 (Taiwan Climate Partnership)，未來也將攜手供應商實現淨零價值鏈的願景，共同提升產業競爭力，全方位地與國際倡議目標接軌。