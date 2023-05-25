欣銓前三季營收逐季揚 兩座新廠產能逾倍增

IC 測試廠欣銓 (3264-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長盧志遠表示，由於 IDM 朝向輕晶圓廠 (Fab-Lite) 發展，委外趨勢越來越明顯，加上公司專注車用電子等應用，營運表現相對穩健，看好前三季營收將逐季成長；且因應未來需求，新加坡、龍潭新廠將在明年底、後年初投產，整體新廠產能是現有的 2.5-3 倍。

盧志遠指出，現階段半導體業正面臨庫存調整階段，不過欣銓第一季營收仍維持正成長，主要就是因為公司挑選的客戶都是比較雄壯的，儘管仍有部分客戶受手機業影響，但也有客戶逆勢崛起，帶動整體營收表現穩健。

盧志遠特別看好車用領域，預期電動車取代汽車速度很快，電動車 IC 含量是傳統燃油車的 5 倍以上，尤其車用 IC 相當看重可靠性，而確認可靠性的關鍵就在測試，因此欣銓也接獲眾多車用訂單，目前車用營收比重已達 2 成，未來將朝 3 成、甚至 4 成邁進。

欣銓為因應長期客戶需求，也在新加坡與龍潭興建兩座新廠，兩廠預計在 2024 年底、2025 年初開出，其中，新加坡廠與現有產能相當、龍潭廠則是現有產能的 1.5 倍，兩者加總大概是現有產能的 2.5 倍至 3 倍。

盧志遠補充，欣銓對客戶長期需求有把握，因此先興建完廠房，待客戶確認需求後，再投入測試機台與無塵室，屆時滿載後，營收將是現在的倍數，另外，盧志遠也預期，隨著欣銓南京廠轉換策略，大概 1 至 2 年內就會轉盈。