晶華5個新據點籌備中 看今明年營運有望創高

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (15) 日召開股東常會，董事長潘思亮指出，目前尚有 5 處新據點籌備中，而隨著入境人潮大增，今明兩年都會不錯，預估全台飯店明後年可恢復到疫情前，其中，晶華已優於超越 2019 年，在市區和郊區的據點均破紀錄，有望繳出歷史新高表現。

為因應國際商務和觀光旅遊市場回溫，晶華強調，將有效整合旗下海內外品牌資源，進一步推升業績成長，並鞏固市占率。

晶華正積極拓展旗下晶英、捷絲旅等品牌新據點，其中，捷絲旅大阪心齋橋館已於 3 月 1 日開幕，成為集團第 16 個、品牌第 10 個，以及集團首個跨出海外的據點。

而晶華尚有 5 處新據點籌備中，包括北投晶泉丰旅、頭城晶泉丰旅、林口晶英薈旅、林口捷絲旅和墾丁捷絲旅等，將自明年第三季起至 2026 年陸續開出；另有洲際酒店集團 (IHG) 負責的 9 家麗晶 Regent 海外開發案。

潘思亮也再次提到缺工問題，雖接單滿，但沒人做，為此，已全面加薪，平均薪資在 4 萬元以上，建議政府參考日本做法，開放讓外籍勞工補滿缺額，並讓外籍生可以立即落地，也藉此提升國人做更高階的工作。

潘思亮也不諱言，擔憂國人出國，目前觀察，的確影響國旅不少，但整體市場出現 M 型化，高端國旅需求仍熱，尤其在全球旅遊成本都提高下，國旅價屬合理。