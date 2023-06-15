中國品牌席捲泰國 攻下七成純電動車市場

中國電動車在海外市場的存在感越來越強，今年 3 月，中國品牌已經攻下七成泰國純電動車市場，且比亞迪 (002594-CN) 的比率接近四成。

據《界面新聞》報導，泰國 AutoLife 網站的數據顯示，泰國 3 月純電動車銷量為 6,262 輛，是去年同期的 9.7 倍。其中比亞迪 ATTO 3 銷量為 2,434 輛，比率接近四成，特斯拉 (TSLA-US) 以 24% 的市佔率緊追在後。另外三家中國品牌上汽 (600104-CN) 、哪吒及長城 (02333-HK) 的市佔率，分別為 15%、11% 及 3%。

相較下，日系純電動車的銷量十分慘淡。豐田主力純電車型 bZ4X 當月銷量僅為 2 輛，日產 LEAF 也僅賣出 6 輛。不過，需要指出的是，目前日系車仍然是泰國市場主流，佔據八成新車銷量。

在泰國電動車市場，中國品牌已經實現對日系品牌的絕對超越。以比亞迪為例， 自去 11 月比亞迪開始在泰國銷售 ATTO 3 後，迅速拿下純電動乘用車市場冠軍。數據顯示，比亞迪 ATTO 3 的 5 月上牌量為 2,025 輛，連續第五個月獲泰國純電動車銷量冠軍。1～5 月，ATTO 3 總上牌量為 9,310 輛，市佔率達到 38.6%。

中國品牌席捲泰國電動車市場，與泰國政府積極發展電動車行業有關，也與中國汽車品牌搶佔泰國市場的策略有關。

今年 3 月，比亞迪在泰國汽車生產和出口基地羅勇府的工廠正式奠基，預定明年投產。緊接著 4 月，長安汽車宣布，投資 2.85 億美元，在泰國興建一座工廠，用來生產其在中國以外的第一輛右舵車。5 月，合眾汽車與一家泰國汽車裝配公司簽署協議，將從明年開始在當地生產哪吒 V 車型。

上汽也是率先進入泰國市場的中國大型車廠之一，在泰國國內交車的純電動車已經達到 1 萬輛。此外，上汽集團在 5 月宣布，將與泰國最大財團卜蜂集團成立合資企業，以「名爵」品牌在泰國銷售純電動車。

專家認為，無論中國汽車公司在泰國的計畫是否能取得成功，這些投資都將鞏固中國在亞洲供應鏈的地位。去年泰國從中企獲得 34 億美元外國直接投資，投資金額比美國、日本還多。