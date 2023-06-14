〈紐約匯市〉美CPI強化暫停升息預期 DXY觸三周新低

美元指數周二 (13 日) 觸及三周低點，因美國公布上月通膨率創下近兩年來最小年增幅，強化聯準會 (Fed) 結束兩天會議後暫停升息的預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.35%，至 103.29。DXY 盤中一度貶至 103.05，是 5 月 22 日以來最低。

歐元升 0.35% 至 1.0792 美元，盤中攀至 5 月 22 日以來最高的 1.0824 美元；美元兌日元漲近 0.5% 至 140.23 日元。

因汽油價格下跌，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.1%，低於前值的 0.4%，年增率也自前一月動 4.9% 放緩至 4%，是 2021 年 3 月以來最小增幅；排除食品和能源價格後，5 月核心 CPI 月增 0.4%，連續三個月出現同樣升幅，年增率為 5.3%，符合預期且低於前值。

PIMCO 董事總經理兼經濟學家 Tiffany Wilding 表示，這次的 CPI 報告可能不會對明天的央行決策造成太大變化，預估聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將按兵不動，並暗示不應將此解讀為結束升息周期。

與 Fed 政策利率掛鉤的期貨顯示，交易員認為 Fed 周三放棄升息，將利率維持在 5%-5.25% 的機率為 93%，低於 CPI 報告出爐前的 75%。不過，利率期貨市場將 7 月升息的機率，從周一 (12 日) 稍晚的 70% 調降至 64%。

歐洲央行 (ECB) 定於周四 (15 日) 公布最新決議，市場預估 6 月和 7 月將各升 1 碼，隨後暫停升息至年底；日本銀行 (BOJ) 利率決策周五 (16 日) 接著登場，日銀料繼續維持超寬鬆政策。

英鎊揚近 0.8% 至 1.2607 美元，為逾一個月新高。周二公布的就業數據遠優預期，且薪資大幅上漲，對通膨加劇的擔憂，令市場對英國央行今年繼續升息的預期上揚。

時隔近十個月，中國人民銀行周二將政策利率調降 10 個基點，以提振市場信心，並支持疫後經濟復甦。

在岸人民幣兌美元隨後觸及六個月低點，截稿前貶逾 0.25%，至 7..1659 人民幣兌 1 美元；離岸人民幣也貶 0.2%，至 7.1688 人民幣兌 1 美元，同樣創去年 11 月以來最低。

因油價攀升，加上美國通膨強化 Fed 暫停升息預期，加幣升至四個月高點，上漲 0.4% 至 1.3313 加元兌 1 美元。

截至台灣時間周三 (14 日) 約 6:00 價格: