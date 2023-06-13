華航定調今年「客貨並進」 下半年客運喜迎疫後高峰

華航 (2610-TW) 今 (13) 日舉辦今年第一次法人說明會，總經理高星潢表示，整體營運由「貨運為主，客運為輔」轉變為「客貨並進」，預期下半年客運復甦更為顯著。

華航第一季合併營收 426.92 億元，年增 14.66%，超越 2022 年各季表現，其中，客運收入大幅成長，年增 1417%，貨運量則維持與疫前相當，加上運價仍高於疫前，較疫前高出 50%。

華航說明，目前主要營收來源由貨運轉為客運，相較疫情期間客運和貨運收入的比例約 1 比 9，第一季已轉變為 6 比 4。

華航預期，下半年客運復甦更為顯著，預計整體客運班次數將達疫前 80%，其中，歐洲、北美和大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，營收更遠超越疫前達 125-153%，且 7 月 18 日將開航台北 - 布拉格。

而區域航線則增加班次密集度，並陸續開航宿霧、峴港和清邁等東南亞新航點，也恢復高雄小港機場出發的航班。

華航將喜迎暑假訂位量持續攀升，看好有望迎來疫後旅運高峰。

貨運方面，民航局統計去年全年台灣進出口、轉口及直轉貨物，華航共承運 74 萬噸，市占 42%，居所有航空公司之冠，而今年上半年貨運巿場呈現供給成長、需求減緩現象，華航認為，隨著下半年產業供應鏈庫存持續去化，貨運需求可望趨穩。

華航正積極爭取中長期客製化專案包機，增攬半導體機台、冷鏈貨物、發動機和航材等高收益貨源，並強化整合型快遞與聯航合作，掌握貨運成長契機。

在機隊規劃上，華航陸續引進 25 架 A321neo 客機，目前交付 10 架，預計 2026 年全數到位，另訂購 24 架 787 客機，預計 2025-2028 年交機，並規畫延租既有的 737-800、研議增租長程機。

貨機方面，華航說明，將出售 5 架 747-400F 貨機，並持續引進 777F 貨機，已交機 6 架，預計剩餘 4 架於明年交完。