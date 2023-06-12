華航5月客運營收暴增10倍 Q3全航線訂位率逾80%

華航 (2610-TW) 今 (12) 日公布 5 月合併營收 144.71 億元，月減 4.66%，年增 18.01%，創同期新高，其中，客運收入 89.71 億元，年增幅 1097.73%，並改寫同期紀錄，反映旅運需求強勁；即將進入第三季暑期旺季，華航表示，全航線訂位率已超過 80%，客運相當熱絡。

華航說明，5 月雖為航空淡季，營收仍維持第一季水準，在穩健增班的規劃下，客運收入年增超過 10 倍，尤其每周近 140 班由台灣往返東北亞，日本航線展現強勁復甦力道，營收增幅最顯著。

隨著國際旅運需求暢旺，華航指出，暑假旺季全航線訂位率皆超過 80%。

貨運方面，華航 5 月營收為 44.72 億元，年減逾 50%，華航說明，由於全球通膨、貨幣緊縮政策，造成消費需求降溫，加上各地勞動節和日本黃金週等假期影響所致，仍優於 2019 年同期。

華航強調，密切關注貨運市場動態，持續利用客機腹艙空間增攬貨源，提供彈性服務，並積極優化貨機航網，透過客貨運收入互補，達航機最佳執行效益。

華航 7 月 18 日將開航捷克布拉格，歐洲版圖擴展為 6 個航點，包括德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、奧地利維也納和義大利羅馬，拚爭取高收益直飛客源，並積極串連歐洲、東南亞經台灣中轉的商機，優化區域線產品，新航點也成為近來成為航空界的人氣話題。