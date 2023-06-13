半導體領軍台股衝萬七 留意高檔震盪拉回

台股今 (13) 日在半導體族群領漲下，指數強彈 261.23 點，價量齊揚指數穿越萬七關卡收在 17216.6 點，投信表示，目前第 3 季的外部需求仍無法立刻明顯回溫，在指數來到相對高檔後須留意短線回檔震盪。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本周包括：美國 CPI 與利率決策會議公布在即，美股四大指數集體收紅，費城半導體指數更是大漲 3.31%，帶動今天台股再度由半導體族群領軍上攻，半導體類股強彈 2.95%，電腦及週邊大漲 2.73%，大盤一舉衝破萬七大關，OTC 也同步大漲 1.33%。

孫傳恕指出，在美股的激勵下，目前台股技術面多頭強勢，且資金明顯回流電子股，電子成交比重回溫至近 68%，推升加權指數與電子指數雙雙創波段新高，台股在全球主要指數中今年來漲幅高居第 5 強，在亞股中更是唯 2 年迄今漲幅超過雙位數的市場。

孫傳恕指出，過去一段時間全球通膨數據有有下滑跡象，而聯準會傳達「升息應結束，今年不會降息，之後看數據並保持彈性」之訊息，正說明貨幣緊縮將告一段落，後續宜持續追蹤政策效果及基本面是否回復。

根據世界半導體貿易統計協會報告，全球半導體今年銷售額可能年減 10.3%，創 4 年來最大減幅，但像是電動車、再生能源相關，以及近期需求急劇攀升的生成式 AI，對於邏輯晶片需求龐大，因此市場樂觀預期 2024 年半導體銷售，有望呈現逾一成的強勁反彈，創下歷史新高紀錄。

孫傳恕表示，目前美歐企業基本面預期出現改善，貨幣政策對通膨已收到成效，加上 AI 帶動科技權值股的漲勢，使得市場的風險偏好正向。

但要注意的是，目前第 3 季外部需求仍無法立即大幅回溫，整體景氣未來一季仍呈現溫和，眼見台股指數已來到相對高檔，留意指數可能呈現健康回檔走勢。

