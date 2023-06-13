〈英業達股東會〉今年AI伺服器比重衝1成以上 明年出貨量雙位數成長

英業達 (2356-TW) 今 (13) 日召開股東會，針對 AI 趨勢，經營層指出，公司一直都在這個產業，預計今年 AI 伺服器出貨比重將成長至 10% 以上，預計明年出貨量將成長雙位數。

英業達表示，旗下伺服器包含 4-8 顆 GPU 就算 AI 伺服器，目前四負其 GPU 仍緊缺，預期缺貨情況要到年底才會舒緩，將能帶動明年出貨成長。

董事長葉力誠認為，AI 應用層面確實越來越廣，若谷歌、微軟大廠持續推出新應用就有機會推動企業加速應用，但對於生成式 AI 而言，資料資安會是關鍵。

英業達表示，未來 2-3 年將會是由 CSP 廠商拉動 AI 伺服器的需求，當 AI 應用更廣、更完整之後，將會啟動新一波動能，驅動企業端 (Enterprise) 啟動 AI 伺服器拉貨。

至於今年，英業達認為，今年景氣較緩客戶資本支出有所收斂，今年伺服器出貨量預估持平，對於客戶而言，預算多挪至 AI 應用採購，若明年景氣提升、資本支出預算增加，便將會提高一般、AI 伺服器銷量。

英業達去年資料中心營收比重約 4 成，其中企業端比重 7 成、CSP 比重 3 成，生產方面，未來將擴大泰國、墨西哥的產能，分散生產風險，強化供應鏈韌性。