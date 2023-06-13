〈商品報價〉乾旱日趨嚴重 玉米創近2個月新高價

芝加哥三大農產品期貨周一 (12 日) 漲跌互見。其中，玉米因種植區乾旱日趨嚴重而收高 2.2%，創下近 2 個月最高價，小麥也跟隨走高；黃豆則因出口需求疲軟而下跌。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 1%，報每英斗 13.7275 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.62%，報 2527 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 2.2%，報每英斗 6.1725 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 2.91%，報 24.05 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 0.6%，報每英斗 6.3375 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.63%，報 6.42 美元。

美國中西部種植帶的乾燥狀況仍是市場焦點。美國農業部周一發布報告，調降玉米與黃豆的良率評級。截至 6 月 11 日，美國玉米良率為 61%，較前周下滑 3%，也低於去年同期的 72%；黃豆良率為 59%，較前周下滑 3%，遠低於去年同期的 70%。

由於俄烏情勢惡化，聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres)12 日表示，他很憂慮俄國將在 7 月退出黑海穀物出口協議，這項消息推動了小麥價格走升。

俄羅斯已多次表達對該協議的不滿，認為俄方的穀物與肥料出口受挫，沒有理由繼續遵守協議。該協議將在 7 月中到期，俄方表示目前看不到理由續約。