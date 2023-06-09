〈商品報價〉乾旱威脅作物生長 黃小玉同步收高

芝加哥三大農產品期貨周三 (6 日) 全面收漲。俄烏緊張局勢升溫，帶動小麥強勢反彈 1.5%；玉米與黃豆因美國中西部乾旱不利生長，同步收高。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.2%，報每英斗 13.6325 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 1.14%，報 24.81 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1%，報每英斗 6.1025 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 1.12%，報 23.53 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 強彈 1.5%，報每英斗 6.2625 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 1.92%，報 6.36 美元。

美國乾旱監測周報顯示，玉米種植帶的乾旱範圍持續擴大，約 45% 地區處於乾旱，高於一周前的 34%。農民們表示，5 月中旬以後種植的玉米與黃豆發芽率很低，因此中西部地區亟需降雨，否則單位產量將迅速下降。

交易商持續關注天氣轉變，6 月份迄今玉米種植帶的天氣一直很乾燥，本月剩餘的時間，氣候形勢將對價格產生強烈影響。

烏克蘭農業部周四表示，由於該國南部卡科夫卡 (Nova Kakhovka) 水壩潰堤導致洪水氾濫，烏克蘭可能損失數百萬噸農作物。

另一方面，俄羅斯一條經烏克蘭出口液氨肥料的輸送管道遭炸毀，俄烏雙方都指責是對方所為。克里姆林宮周四對此指出，這場爆炸將對黑海穀物出口協議產生負面影響。