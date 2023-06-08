〈商品報價〉美國可能上調產量預估 小麥下挫1.8%

芝加哥三大農產品期貨周三 (6 日) 漲跌不一，其中小麥下挫 1.8%，終結連五天的漲勢，因為市場預測美國將上調小麥產量預估，玉米跟隨收低；黃豆受中國進口量創新高激勵，收漲 0.6%。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.6%，報每英斗 13.6075 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.65%，報 24.53 美元。

中國海關公布數據顯示，5 月份黃豆進口量達 1202 萬噸，創下新高，比 4 月份增加 65.6%，也比去年同期提高 24.3%。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下跌 0.6%，報每英斗 6.0425 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.94，報 23.27 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下挫 1.8%，報每英斗 6.1675 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 2.04%，報 6.24 美元。

美國農業部周五將公布供需報告，市場預測將上調美國小麥的產量預估，使小麥期貨在連長 5 天，並創下近三周高底之後震盪下。

根據美國海洋及大氣管理局 (NOAA) 最新預報指出，本周四到周日大部分的玉米種植帶將出險降雨，使玉米價格承受壓力。交易商持續關注天氣轉變，6 月份迄今玉米種植帶的天氣一職很乾燥，本月剩餘的時間，氣候形勢將對價格產生強烈影響