〈商品報價〉乾旱衝擊良率 玉米期貨上漲1.8%

芝加哥三大農產品黃豆、小麥及玉米期貨周二 (6 日) 全面上漲，其中玉米上漲 1.8%，因美國中西部種植帶乾旱加劇，導致良率低於預期。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.2%，報每英斗 13.5325 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.19%，報 24.69 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1.8%，報每英斗 6.08 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 0.34%，報 23.73 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 0.6%，報每英斗 6.2775 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.47%，報 6.37 美元。

美國農業部報告指出，截至 6 月 4 日，美國玉米良率為 64%，較前周下滑 5%，並創下 2012 年以來同期最大周降幅，反映美國玉米種植帶的乾燥問題日益嚴重。

分析師表示，玉米生長季剛開始，但尚未到關鍵生長期，因此交易商對氣候變化保持高度警惕。如果降雨改善，那麼良率及產量將提升。也就是說，今年的玉米產量前景仍存變數，但需要「及時雨」，但根據氣象機構預報，至少未來一周不會出現大範圍降雨，因此下周的良率可能再次下降。

另一方面，市場等待美國農業部周五發布的供需報告，交易商調整倉位，小麥與黃豆技術買盤較為活躍。