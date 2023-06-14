普丁稱考慮退出黑海糧食協議 因西方欺騙俄羅斯

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周二 (13 日) 表示，俄羅斯正在考慮退出黑海糧食協議，因為西方欺騙了俄羅斯，沒有履行任何將俄羅斯農產品推向世界市場的承諾。

去年 7 月，在聯合國和土耳其的斡旋下，俄烏雙方達成了黑海糧食協議，以幫助解決全球糧食危機。

普丁聲稱，作為協議的一部分，西方向莫斯科承諾「向外國市場開放糧食供應」，包括解除俄羅斯在 2022 年全面入侵烏克蘭後實施的部分制裁。

普丁補充說：「在聯合國的監督下，西方人必須遵守許多不同的條件，但卻什麼都沒做。我們現在正在考慮退出這項糧食交易。」

他還表示，俄羅斯過去「為了友好國家的利益」，延長了穀物倡議，但西方國家並未讓任何糧食流向非洲國家。

除非俄羅斯同意延長，否則黑海糧食協議將於 7 月 17 日到期。

俄羅斯稱，其具體要求包括，俄羅斯農業銀行 (Rosselkhozbank) 重新接入 SWIFT 支付系統，恢復向俄羅斯供應農業機械和零組件，取消對保險和再保險的限制。其它要求包括恢復讓俄羅斯將氨氣輸送到烏克蘭的主要黑海港口，以及解除對涉及食品和化肥出口的俄羅斯公司的資產和帳戶封鎖。

俄羅斯和烏克蘭在全球糧食生產和供應中發揮著重要作用。這兩個國家都是小麥、大麥、玉米、菜籽、菜籽油、葵花籽和葵花籽油市場的主要參與者。俄羅斯在化肥市場也占據主導地位。