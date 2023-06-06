〈商品報價〉需求疲軟 玉米期貨下挫近2%

芝加哥三大農產品期貨周一 (5 日) 漲跌互見，玉米下挫 1.9%，主因為美國玉米需求疲軟，抵消了中西部氣候乾燥的利多因素，黃豆同樣走跌；小麥則因市場擔憂俄國退出黑海穀物協議而小幅收漲。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.2%，報每英斗 13.5 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.36%，報 24.644 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下挫 1.9%%，報每英斗 5.975 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.76%，報 23.65 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 0.8%，報每英斗 6.24 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.32%，報 6.34 美元。

美國農業部報告指出，截至 6 月 4 日，美國玉米良率為 64%，較前周下滑 5%，也低於市場預期的 67%，反映出美國玉米種植帶的乾燥問題日益嚴重。

報告還顯示，截至 6 月 1 日當周，美國出口檢驗量為 118 萬噸，較前周減少 12.3%，也比去年同期少了 19%。分析師稱，美國玉米出口價仍遠高於其他國，令期貨市場承受壓力。

小麥部分，美國冬小麥良率為 36%，高於前周的 34%，亦高於市場預期的 35%。冬小麥的收割工作已經開始，迄今完成收割 4%，去年同期進度為 5%，五年平均進度為 4%。