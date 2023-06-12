台股大漲金控前5月獲利1356億元、年減33% 兩家金控翻倍成長

5 月台股大漲近千點，挹注銀行、壽險財務操作收益，進而挹注金控獲利表現，14 家金控 5 月稅後純益 241.36 億元，較去年同期增加 56%；累計前 5 月稅後純益 1356.41 億元，雖仍較去年同期減少 33.03%，衰退幅度有逐月縮小的趨勢。

富邦金 (2881-TW) 前 5 月稅後純益 256.2 億元、累計每股稅後純益 (EPS)2.07 元雙雙高居金控之冠，但以單月獲利來看，則以國泰金 (2882-TW)5 月稅後純益 39.6 億元居冠；如以成長率來看，兆豐金 (2886-TW)、台新金 (2887-TW) 前 5 月稅後純益較去年同期大增逾 1.4 倍，拿下最佳進步獎。

富邦金累計獲利 + 每股純益雙冠王 兆豐金前 5 月獲利年增 1.47 倍

富邦金 5 月稅後純益 37.52 億元，累計前 5 月稅後純益 256.20 億元，較去年同期大減 6 成，累計每股稅後純益 (EPS)2.07 元，儘管累計獲利年大減 6 成，但包括累計獲利、每股稅後純益兩項數據仍在全體金控中排名第一。

兆豐金 5 月稅後純益 24.01 億元，累計稅後純益 163.91 億元、年增率達 147.75%，年增幅度高居金控之冠，累計每股稅後純益 1.18 元則領先所有公股金控，並在全體金控中排名第二。

國泰金每股純益 1.13 排名第三 中信金累計獲利 197.75 億元

國泰金 5 月稅後純益 39.6 億元，累計稅後純益 168 億元，較去年同期大減 63%，但累計每股稅後純益 (EPS)1.13 元，在金控中排名第三；兩大獲利引擎，國泰世華銀行稅後純益 28.7 億元、國壽稅後純益 7.5 億元。

中信金 (2891-TW)5 月稅後純益 34.23 億元，累計前 5 月稅後純益 197.75 億元，較去年同期減少 10.8%，每股稅後純益 (EPS)1.01 元。

核心子公司中信銀受惠於存放款業務動能持續，使得淨利息收入增加，手續費也因財富管理業務的挹注而較 4 月成長，單月稅後獲利 30.51 億元；台壽則因 5 月台股大漲，壽險處分股票獲利，加上國外退稅款的挹注，帶動單月稅後純益達 4.13 億元。

第一金、玉山金前 5 月稅後純益年增逾 3 成

第一金 (2892-TW)5 月稅後純益 21.14 億元，累計稅後純益 106.94 億元，較去年同期增加 30.43%，累計每股稅後純益 0.81 元，在全體金控中排名第 5。第一金獲利主要來自於核心子公司一銀貢獻，包括外匯及衍生性商品均挹注金融交易利得；此外，淨利收與淨手收持穩，支撐銀行營收表現。

玉山金 (2884-TW)5 月稅後純益 12.4 億元，累計稅後純益 88.3 億元，較去年同期成長 31.99%，每股稅後純益 0.61 元。

台新金前 5 月獲利年增 1.4 倍 開發金累計獲利年減逾 5 成

台新金單月稅後純益 14.1 億元，累計稅後純益 73.7 億元，較去年同期大增 1.4 倍，累計每股稅後純益. 055 元。

開發金 (2883-TW)5 月稅後純益 7.71 億元，累計前 5 月稅後純益 49.83 億元，較去年同期減少 56.83%，每股稅後純益 0.30 元。

開發金表示，5 月台股走勢穩健，挹注金控子公司的業務動能，凱基證券受惠於台股量增價揚，旗下經紀、自營、資本市場、衍商交易等業務皆有獲利貢獻；凱基銀在利息、手續費等收益貢獻下，5 月份稅後純益 4.52 億元，累計稅後純益 24.87 億，較去年同期成長逾 1 成。

另外，中壽受避險成本仍高影響，5 月稅後純益 1.61 億元，累計稅後純益 6.40 億；中華開發資本受惠於投資部位評價增長，5 月稅後純益 0.31 億元，累計稅後純益為 10.66 億元。