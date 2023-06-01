全球25大最佳航空公司 長榮航拿下台灣唯一名次

國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 最新公布最佳航空公司大獎 (Airline Excellence Awards) 評選結果，在全球 25 大最佳航空公司中，長榮航 (2618-TW) 是台灣唯一入榜的航空公司，拿下全球第 8 名，長榮航今 (1) 日表示，很高興全體同仁的努力受到全球旅客的肯定。

在此次評選中，長榮航榮獲「2023 年全球二十五大最佳航空公司第 8 名，並獲七顆星的評價，也是台灣唯一入榜的航空公司。

長榮航總經理孫嘉明說，疫情期間不斷精進各項服務，包括推出「EVA e-Library」提供數位化報刊雜誌、推行自動報到等，並在各國疫情解封後，有序恢復航班和機上服務，也持續與米其林餐廳主廚、冠軍咖啡師合作，讓機上的餐飲更加豐富多元化，正擴及到更多的航線。

AirlineRatings.com 總編輯傑佛瑞 • 湯瑪士 (Geoffrey Thomas) 表示，看重航空公司在改善旅客搭機體驗上的領導力和創新力，但現在航空產業面臨前所未有的壓力，從新冠疫情復甦到烏俄戰爭，都對全球旅客造成極大的影響。

AirlineRatings.com 以其獨有的七顆星評選系統，由專業團隊每年評比全球超過 360 家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙和經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，選出全球二十五大最佳航空公司，且這些航空公司皆須獲得 AirlineRatings.com 七顆星的最高飛安評價。