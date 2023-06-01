外資搶「機票」！加碼航空雙雄 連5日買超長榮航近12萬張

台股加權指數今 (1) 日延續震盪整理格局，終場收在 16512.65 點，下跌 66.31 點，跌幅 0.4%，成交值大幅縮至 2754.34 億元，三大法人對作，合計賣超逾 37 億元，其中，投信、自營商小買，外資雖小幅賣超，卻大買航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW)，分居外資買超張數冠亞軍。

三大法人連 6 個交易日買超長榮航，尤其外資已是連 5 買，合計 5 個交易日來買超 11.9 萬張。

三大法人合計在集中市場和店頭市場共賣超 37.37 億元。

其中，外資在集中市場賣超 38.01 億元，投信買超 0.37 億元，自營商買超 10.6 億元。

而在店頭市場，外資也賣超 7.73 億元，自營商賣超 3.66 億元，投信則買超 1.06 億元。

外資今日賣超主要有新光金 (2888-TW) 達 2 萬張，中工 (2515-TW) 近 2 萬張，第一金 (2892-TW)1.7 萬張，聯電 (2303-TW) 近 1.5 萬張，神達 (3706-TW)1 萬餘張，華新 (1608-TW) 達 9000 張，開發金 (2883-TW)、中環 (2323-TW) 和國泰金 (2882-TW) 在 8000 張上下，長榮 (2603-TW)6700 餘張。

而外資買超主要集中在長榮航 3.1 萬張，華航 2.5 萬張，飛宏 (2457-TW)1.6 萬張，鴻海 (2317-TW)1.1 萬張，廣達 (2382-TW)8700 張，廣宇 (2328-TW)5600 張，國泰智能電動車 (00893-TW)、東元 (1504-TW)、中信金 (2891-TW) 和宏碁 (2353-TW) 在 4000 張上下。

投信買超前 10 大標的則有緯創 (3231-TW) 近 1.8 萬張，長榮航 7800 張，開發金 5000 張，日月光投控 (3711-TW)4200 張，聯電 2700 張，國泰金、中鋼 (2002-TW) 在 1500 張上下，光寶科 (2301-TW) 達 1200 張，康舒 (6282-TW)1000 餘張，技嘉 (2376-TW) 近 900 張。

投信賣超前 10 大標的則有仁寶 (2324-TW)、中華電 (2412-TW)、台泥 (1101-TW)、英業達 (2356-TW) 均超過 4000 張，兆豐金 3000 張，宏碁近 2800 張，廣達、第一金、南亞科 (2408-TW) 和新唐 (4919-TW) 超過 1200 張。

統一投顧指出，台北國際電腦展開展後，由輝達 (NVDA-US) 帶動 AI 熱潮，接下來蘋果 WWDC 將在 6 月 6 日登場，市場聚焦蘋果新品供應鏈，激勵加權指數頻創波段新高且留下多方跳空缺口 16537 點，缺口不破前，大盤仍維持偏多格局，看好產業則維持趨勢題材族群，包括 AI 及高速運算概念、記憶體、電子下游組裝、節能、觀光旅遊和航空等。