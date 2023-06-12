雲品5月營收寫同期次高 營運動能三箭齊發

連鎖飯店、餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (12) 日公告 5 月合併營收為 1.71 億元，月增 6.11%，年增 103.33%，即便旗下日月潭雲品酒店整修中，一口氣關閉一半客房，仍繳出同期次高佳績，雲品指出，後市在城市飯店、休閒度假旅館，館外宴會與委託經營管理事業三大營運動能連袂升溫下，業績走揚可期。

雲品前 5 月合併營收 9.55 億元，年增 24.81%，為同期次高。

雲品說明，為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，目前持續進行日月潭雲品大規模裝修工程，而為將住客影響程度降到最小，關閉一半客房，調整升級後，將設置有全新的生態裝置藝術、遊憩空間、飯店大廳、瑞士 SPA 品牌湖景芳療室和奢華行政酒廊等，分階段於 6 月底、7 月底完工，目標成為中台灣休閒旅遊頂級飯店指標之一。

而隨著入境市場快速復甦，5 月來台旅客已突破 200 萬人次，有效推升台北君品酒店外籍旅客回流達 70%，雲品指出，日月潭雲品和台北君品第二季住房可持續提升。

君品統計，國際住客占比依序為日本、美國、新加坡、韓國和港澳，再加上暑期國旅商機將發酵，近日邀請台灣南北 5 家台式早餐名店，期間限定進駐，打造北市五星級飯店的住房新賣點。

此外，雲品看好，受理的委託經營案是未來的獲利亮點，正積極籌備興建中的是新北烏來紅河谷頂級民宿，預計明年首季投入營運。

雲品透露，隨著疫後觀光旅宿、餐飲業的復甦，多處案源正洽談委託經營中，分布於全台各處，尤其吸引不少認同永續、環保和文化藝術經營理念的業主，樂觀看未來君品 Collection 將可持續擴展在全台各領域營運的市占率和品牌能見度。

目前君品 Collection 共有五大營運類型，包括星級酒店委託經營、宴會事業、頂級民宿、永續園區和豪宅銷售延伸服務等，現共有 10 處，包括雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會廳、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、烏來紅河谷、台南市安平區宴會籌備、茹曦酒店餐飲事業，以及甫於 5 月底開幕的台中水湳圓觀等。