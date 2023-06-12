【熱門申購】最高潛在報酬達80.45% ！6月份最新4檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看今年 6 月最新 4 檔可抽籤股票，有 (1598-TW) 岱宇、(2073-TW) 雄順、(4114-TW) 健喬、(8171-TW) 天宇 (明日起申購) 4 檔，最差潛在報酬率也有 13.45.%，最好則高達 80.45%，雖說投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

上市增資個股：(1598-TW) 岱宇

(1598-TW) 岱宇國際成立於 1990 年 6 月，主要從事健身器材之開發、製造及銷售業務，為台灣最大出口用之健身器材廠商。公司產品主要分為心肺復甦健身器材、輕量型健身器材兩大類。

販售產品有：搖擺啞鈴、塑腹器、電動跑步機、橢圓機、健身車、心肺復甦器等。2022 年的數據顯示，各產品營收比分別是：電動跑步機佔 45%、橢圓機佔 13%、健身車佔 10%、家具佔 13%、其他佔 19%。

本次增資用途為償還國內第三次轉換公司債持有人執行賣回權之本金及利息補償金。以上週 (9) 日收盤價 25.25 元計，潛在價差達 7,300 元、22.12%。

上櫃增資個股：(4114-TW) 健喬

(4114-TW) 健喬信元醫藥生技成立於 1970 年 8 月，前身為「信元化學製藥 (股) 公司」，2001 年 4 月與健喬藥品子公司「佩德貿易 (股) 公司」合併後將公司名稱更為現名，為國內主要學名藥廠之一。(延伸閱讀：學名藥是什麼？)

公司營收主要為自製學名藥、藥品代工、專利藥代理、等三個部份，截至 2021 營收比重為：代理專利藥 22%、自製學名藥 77%，學名藥以呼吸道用藥、泌尿用藥、心臟血管為主。

本次增資資金用途為償還銀行借款。以上週 (9) 日收盤價 45.55 元計，潛在價差達 7,550 元、19.87%。

上櫃增資個股：(8171-TW) 天宇

(8171-TW) 天宇工業成立於 1983 年 10 月 1 日，是鋰電池模組、電源供應器製造商。產品應用場景為：手提電腦、平板電腦、3C 電子產品、手機等。

營收比重為儲能系統 80%、3C 電池模組 8%、動力電池模組 6%、其他 6%(2022.11 法說會)

本次增資資金用途為償還銀行借款與充實營運資金。以上週 (9) 日收盤價 47.65 元計，潛在價差達 5,650 元、13.45%。

初上櫃個股：(2073-TW) 雄順

(2073-TW) 雄順金屬成立於 2001 年 4 月，主要從事金屬線製品加工業務，產品應用包括螺絲、螺帽、鉚釘、五金零件，終端應用在扣件業、金屬手工具業、焊材業、汽機車零件業、航太工業零件業等領域。

2022 年產品結構比重分別為金屬線製品加工 98.37%、其他 1.63%。

本次為初次上櫃前現金增資。以上週 (9) 日收盤價 39.7 元計，潛在價差達 17,700 元、80.45%。

(推薦閱讀：6 月份最新可抽籤股票基本面報你知！)

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