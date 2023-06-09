漢來美食連8個月營收刷同期高 看6月續強

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (9) 日公布 5 月合併營收 3.82 億元，月增 4.44%，年增 166.31%，自去年 9 月以來已連續 8 個月營收刷新同期紀錄(除 2 月受每年農曆年落在不同月份未刷新同期)，漢來美食表示，第二季起進入密集展店期，淡季不淡，樂觀看 6 月營收有望續創同期高。

漢來美食前 5 月合併營收 20.43 億元，年增 47.66%，為同期新高，由於暑假到來前一向是餐飲業進入旺季的預熱期，加上 5 月母親節過節氛圍延續，至今生意熱度始終不減，漢來美食樂觀看待，6 月仍可續創新高。

漢來美食進一步說明，去年開出的新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」高雄 SOGO 首店自開幕以來，一直以超越預算 120% 以上的營業表現，成為旗下新的小金雞，因此，將在 6 月 30 日於高雄夢時代開出二店，成為今年展店的重點品牌，預計於 8 月再插旗北高雄裕誠、富民商圈。

漢來美食展店策略逐漸調整，趨向輕資產、快速翻桌率的中小店型品牌，產品的設定也朝向出品單純、出餐標準暨快速的專賣店形式，發展街邊獨立門店，除店型更活潑、品牌形象更鮮明，也可藉此吸納更多年輕族群客層。

除了單店品牌發展，漢來美食今年最大的集團發展將會落在第四季，預計在 10 月正式開幕的台北南港漢來大飯店內，一口氣進駐 7 個餐飲單位，包括飯店大廳酒廊、糕餅小舖，以及可容納 120 桌以上的超大型無樑柱宴會廳、升級版海港自助餐廳首店、一家頂級粵菜餐廳，另有 2 家將於 2024 年元月加入營運，現階段規劃為火鍋和牛排館。

展望後市，漢來美食強調，所有營業單位以敏捷的速度搭配來美食會員 APP 精準行銷，正以勢不可擋的能量加速發展。