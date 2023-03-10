宜特2月營收3.32億元創同期高 今年產能將擴4成

檢測分析業者宜特 (3289-TW) 今 (10) 日公佈 2 月營收 3.32 億元，月減 0.77%，年增 16.85%，創歷年同期新高，累計前 2 月營收 6.67 億元，年增 16.99%；受惠客戶分析需求強勁，2 月與前 2 月營收雙雙創同期新高，且為因應客戶訂單，預計今年產能將擴充 4 成。

宜特表示，受惠先進製程、先進封裝、車用電子、5G、HPC 等需求，帶動材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 與可靠度驗證 (RA) 訂單熱絡，目前在材料分析方面，公司技術已突破 2 奈米。

隨著電動車大廠近期宣布，未來新一代電動車在不削弱效能下，將減少大幅使用碳化矽 (SIC) 材料，市場推估，業者將透過先進封裝強化散熱技術，宜特在先進封裝驗證分析領域已耕耘多年，可望同步受惠。

宜特去年底已成為汽車電子協會 (AEC) 的會員，進一步與國際知名汽車電子 Tier1 廠商，共同推動車聯網、自動駕駛、新能源汽車和智能汽車等領域的發展，為半導體設計和製造提供全面的研發支持。

此外，宜特訊號測試實驗室近期取得視訊電子標準協會 (VESA) 認可，正式成為 ClearMR 認證中心 (ATC)，可提供客戶相關技術研討與測試服務，使其產品符合技術規範，取得認證標章，唯有通過 VESA ClearMR 測試認證產品，才有資格使用 VESA ClearMR 的 LOGO，多家顯示器如三星、HP、LG 都在第一時間響應並支持該規範。

宜特成為授權實驗室 (ATC) 後，日前也與多家顯示器、筆電、電競品牌與代工廠詢問並委案關於 VESA ClearMR 測試方案。

展望後市，宜特表示，公司正進入一個快速成長時期，來自先進製程、電動車、第三類半導體、5G、HPC、物聯網、AI 相關應用的大趨勢，可望驅動更多企業投入更多研發動能在未來科技，也持續與國際大客戶密切合作，發展更多解決方案，以支持客戶在驗證分析的需求。

同時，因應 G2 格局下，從台灣出發至全世界擴展宜特的驗證分析版圖，以增進國際客戶服務，加快營運腳步，強化宜特競爭優勢。