宏全世代交替 董事會決議新任總經理由曹宏宇接棒

食品飲料包材及填充廠宏全 (9939-TW) 在上月 31 日召開股東會後，並完成董事改選，包括總裁曹世忠、董事長戴宏全均退居幕後不再出任董事，同時，曹世忠一併請辭的總經理職務，今 (9) 日董事會決議新任總經理由曹宏宇出任。

宏全指出，曹宏宇為曹世忠總裁的兒子，學歷為加拿大約克大學經濟系畢業，隨即進入宏全公司至今近 13 年時間，到各部門歷練學習，如生產製造、產品研發、品質管控到經營管理，並擔任總裁特助及公司董事，對於公司運作及營運管理深入了解，符合公司在世代傳承、永續經營的長遠方向。

宏全指出，透過健全的公司管理制度及穩健的經營團隊，宏全持續為客戶創造更好的產品競爭力，獲得公司股東長期的支持。

在今年的股東會改選董事之後，總裁曹世忠的一對兒女包括曹宏宇及曹馨文都已進入董事會擔任董事，曹世忠總裁的女兒曹馨文，爲加拿大多倫多大學經濟系畢業，擔任宏全財務處襄理，年資達 13 年，熟稔財務帳款作業與具備專業財會能力。

同時，宏全今天董事會並決議去年的 4.8 元現金股息在 7 月 4 日除息交易，依今天宏全收盤價 102 元計算，現金殖利率爲 4.7%。

宏全 2022 年營收 246.96 億元，稅後純益 22.15 億元，每股純益爲 7.7 元，將配發現金股利 4.8 元，2023 年第一季營收 60.66 億元，稅後純益爲 4.63 億元，每股純益 1.61 元。