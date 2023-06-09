王品母親節檔期吸客120萬人！當日營收逼近億元寫新猷

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (9) 日公告 5 月合併營收達 18.56 億元，月增 4.46%，年增 64.8%，創同期新高，更較 2019 年疫情同期高出 27.8%；王品說明，今年母親節檔期統計全台有 120 萬人次到店用餐，來客數創歷史新高，5 月 14 日母親節當日營收更突破 9500 萬元，刷新日營收紀錄。

王品前 5 月合併營收達 92.2 億元，年增 32.82%，為同期最佳。

王品說明，5 月台灣事業群營收 14.4 億元，年增 79.93%，改寫 5 月新高，主要原因在 2020-2022 三年疫情期間，母親節檔期受壓抑，今年徹底擺脫疫情陰霾，使母親節聚餐效應拉長，自 5 月 1 日起持續暢旺，總計 5 月 1 日至 14 日期間，全台累計近 120 萬人次到集團旗下餐廳歡慶母親節，來客數創歷史新高。

王品統計，5 月 14 日母親節單日營收突破 9500 萬元，刷新今年初二回娘家的紀錄，距離餐飲業的單日 1 億元「天塹」僅有些微差距。

截至 5 月底，王品全台門店數已達 310 家，為新紀錄，為營收挹注健康動能。

而王品中國事業群 5 月營收回升至 4.2 億元，年增 27.97%，顯示當地消費景氣逐步回穩，王品認為，後市看好。

5 月王品台灣共有 10 家千萬營收大店，包括蟬聯數月千萬資優生的「肉次方」3 家門店、「和牛涮」2 家門店、「青花驕」2 家、「夏慕尼」1 家，而「王品牛排」台中文心店和「享鴨」板橋縣民大道店，也突破單月千萬目標。

看好台灣內需市場動能，王品強調，持續展店，6 月再開出 7 家新店點。

其中，至 6 月底，「石二鍋」與「12MINI 快煮鍋」合計門店數將達 100 家，成為全台直營店數最多的餐飲連鎖品牌。

而韓式料理「初瓦」台中旗艦店也將在 6 月底開出，插旗台中一級百貨戰區全新光三越對面，搶年輕族群心占率。