王品Q1首見單季賺逾半個股本 逼近去年全年獲利

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (9) 日公布第一季財報，稅後純益 3.74 億元，年增 203.21%，每股純益(EPS)5.01 元，不僅首見一季賺逾半個股本，更已接近去年全年獲利 3.87 億元。

王品說明，由於內需回溫、節慶商機爆發和多品牌綜效帶動，第一季每月營收均創同期新高，單季合併營收躍升至 56.1 億元，季增 11.96%，年增 19.84%，創新高紀錄，推升稅後純益年增 203.21% 至 3.74 億元。

其中，台灣事業群第一季營收達 42.3 億元，季增 6.21%，年增 23.1%，連續 3 年雙位數成長。

而中國事業群逐漸走出封控陰霾，在中國刺激消費政策帶動下，第一季單季營收 13.8 億元，季增 34.13%，年增 10.87%。

王品也同步公告 4 月合併營收達 17.77 億元，月增 11.49%，年增 55.17%，創同期新高，兩岸均已疫情干擾。

其中，4 月台灣事業群受惠於清明連假 5 天聚餐熱潮，人氣吃到飽品牌「肉次方」、「和牛涮」各有 3 家門店突破千萬營收，加上「青花驕」2 家、「夏慕尼」1 家，合計有 9 家千萬大店，使台灣營收達 13.8 億元，年增 53.79%。

而中國事業群 4 月營收回升至 4 億元，年增幅 60.11%。

累計前 4 月，王品合併營收 73.7 億元，年增 26.63%。

展望第二季，王品看好，5 月母親節聚餐需求依舊暢旺，鍋物品牌「青花驕」、「石二鍋」等也將陸續開新門店，而中國市場在五一小長假期間，餐飲業迎來復甦。