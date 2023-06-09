〈航運指數〉SCFI守不住千點關卡 美西線運價重挫逾16%

上海航交所今 (9) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 為 979.85 點，跌點 48.85 點，跌幅 4.75%，再度跌破 1000 點整數關卡，其中，美西線、美東線運價重挫幅度達 16.69%、7.56%。

貨攬業者表示，終端仍處清庫存階段，信心層面也會對運價有影響，但歐美線長約簽訂後，對運價有下檔支撐力，不至於再大跌，料第三季傳統旺季來臨前，運價將在目前價位附近波動。

從主要航線來看，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價 2435 美元，下跌 199 美元，跌幅 7.56%；美西線每 FEU 報價 1388 美元，下跌 278 美元，跌幅達 16.69%。

歐洲線每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 小跌 15 美元至 831 美元，跌幅 1.77%。

而地中海線每 TEU 小跌 12 美元，來到 1626 美元。

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 最新表態，今年獲利雖不像過去 2 年的暴利，但也不至於如同幾年前的大幅虧損，期望是穩定健康獲利。

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 則指出，已通過谷底的壓力測試，貨運市場見谷底開始反攻，接獲伺服器 AI、網通產業客戶新訂單，觀察到電子業出貨需求轉強。