〈長榮股東會〉全力汰舊換新 尚有逾40艘新船待交

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (30) 日召開股東常會，長榮指出，今 (2023) 年底前預計有 2 艘新船交付，新增運能約 3.1 萬 TEU，明後年還有共 40 艘新船將交付，正積極進行船隊汰舊換新，目前船齡 10 年以下的船舶占營運船隊比率高達 80%，大幅優於市場比率約 30%。

長榮說明，目前總營運船隊共計 213 艘，運能 166.4 萬 TEU，已簽約的新船訂單尚有 46 艘待交，運能約 42 萬 TEU，隨著新船投入營運，將持續升級各航線船型、汰換老舊船舶。

長榮交船時程規劃為，年底前預計有 2 艘新船交付，新增運能約 3.1 萬 TEU，明年預計交付 22 艘新船，新增運能約 22 萬 TEU。2025 年預計新交 18 艘新船，新增運能約 13.8 萬 TEU，2026 年再交 4 艘，新增運能約 3.2 萬 TEU。

長榮強調，持續進行汰舊換新計畫，目前船齡 10 年以下的船舶占營運船隊比率高達 80%，大幅優於整體貨櫃航運市場約 30% 比率。

長榮也提到，2M 聯盟預期於 2025 年 1 月解散，海洋聯盟 (Ocean Alliance) 則協議於 2027 年到期，目前聯盟合作穩定，成員仍維持合作意願，未來將在符合相關法令規範前提下，持續討論航線合作的模式。

另外，長榮投資的高雄港第七貨櫃中心，泊位總長度達 2,415 公尺，水深 18 公尺，規劃 5 座深水碼頭，年裝卸能量為 500 萬 TEU，可靠泊最大型 2.4 萬 TEU 超大型貨櫃輪；第一期岸線長度為 1,185 公尺，自 5 月 1 日開始營運，第二期岸線長度為 1,230 公尺，預計明年 7 月啟用。

長榮說明，第七貨櫃中心配置先進的前、後線自動化機具，可進一步提升貨櫃裝卸作業效率。