《富爸爸窮爸爸》作者：史上最大房地產崩盤將臨 建議買黃金、白銀及比特幣

全球暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特清崎 (Robert Kiyosaki) 警告，史上最大房地產崩盤即將來臨，並且可能引發嚴重全球金融危機。這樣的情況下，他建議投資人買入黃金、白銀及比特幣。

羅伯特清崎表示，人們應該重新思考房地產市場的穩定性，2023 的房地產泡沫，恐怕會引發比 2008 年全球金融海嘯更嚴重的危機。

羅伯特清崎也提到，商業房地產情況持續向下，尤其是大城市辦公樓。舉例來說，舊金山曾經在 2019 年炙手可熱的辦公大樓，今年已經貶值 70%。

在這樣的前景下，羅伯特清崎再次建議投資人，買進黃金、白銀以及比特幣。黃金被認為是抵禦通膨的避風港。Kiyosaki 多年來持續看好黃金，之前曾將黃金、白銀和比特幣稱為「真正的貨幣」，而法定貨幣卻被他稱之為「垃圾」。

根據蓋洛普 (Gallup) 先前民意調查，首選長期投資資產仍然是房地產，但它從去年創紀錄的 45% 支持率，大幅下降到 2023 年的 34%。 調查稱：「過去一年的高利率，使房地產市場降溫，抑制了消費者對房地產投資的熱情。」相較下，認為黃金是最佳長期投資標的，支持比率由 2022 年的 15% 躍升至 26%，這是自 2012 年以來最高。

黃金如今已經超過股票，成為第二受歡迎的投資，並且已經接近第一的位置，有超過四分之一的受訪者將黃金視為最佳長線投資。