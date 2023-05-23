新法禁止購買房地產 一群中國公民控告佛羅里達州政府

一群在美國佛羅里達州生活和工作的中國公民，周一 (22 日) 針對一項佛州新法律對政府提告，這項法令禁止中國等敵對國家公民在佛州大部分的地區購買房地產。

這項法律適用於軍事設施和其他「關鍵基礎設施」16 公里範圍內的財產以及農地，受限制的還有古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和北韓的公民，但中國公民以及向他們出售房地產的人，會面臨最嚴厲的處罰。

美國公民自由聯盟 (ACLU) 代表 4 名中國公民提起訴訟，聲稱此一法律「侮辱了他們和他們的社區，並給任何尋求在佛羅里達購買房產的華裔，蒙上了一層懷疑的陰影」。

訴訟認為，這一將於 7 月 1 日生效的法律禁令，違反了憲法規定的平等保護和正當程序保障。

美國公民自由聯盟表示，已有十多個州立法機構提出類似的法案，其中許多針對的是中國公民，而佛州的法律最先通過及生效。

由於安全和貿易方面的緊張局勢日益加劇，美中關係目前處於低點。原本美國對外國人買房地產已存有戒心幾十年，但是自從中國間諜氣球事件之後，這種關切到達了高峰。

佛州最新法律將於 7 月 1 日生效。根據新規定，中國人在受限地區購買房產，或任何個人或房地產公司在知情的情況下向受限人士出售房產，都將構成重罪。對於其他受限國家的公民，買家和賣家都只會面臨輕罪處罰。

美國公民自由聯盟認為，這項法律「將在佛羅里達州的大部分地區，包括該州許多人口最稠密和最發達的地區，形成一個設立『排華區』的實際效應。」

訴訟指出，這種影響和《1882 年排華法案》(Chinese Exclusion Act of 1882) 以及 1913 年的《1913 年加州外國人土地法》(California Alien Land Law of 1913) 等法律，在一百多年前造成的影響一樣。

可能參選 2004 年總統的佛州州長 Ron DeSantis 為此辯護，認為相關法案有助「抵消中國共產黨在佛羅里達州的惡意影響」，他很自豪能簽署這項立法，以阻止中國特務購買美國的農田和軍事基地附近的土地，以及關鍵基礎設施。