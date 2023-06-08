Lucid擬進軍中國市場 比亞迪、特斯拉老神在在

根據多家外媒周四（8 日）報導，美國豪車電動車製造商 Lucid 將進軍中國市場，搶食全球最大電動車市場大餅。不過巴隆周刊（Barron"s）同日報導指出，Lucid 的電動車售價遠高於中國市場的兩大電動車霸主特斯拉與比亞迪旗下電動車，再加上未來幾年還難出現正數自由現金流，因此對這兩大霸主來說不會造成威脅。

稍早有外媒報導，Lucid 將在中國銷售進口汽車，同時也考慮在中國設廠生產。隨後此消息已獲 Lucid 中國業務負責人朱江（Zhu Jiang）證實，但他拒絕就何時在當地進行生產計畫發表評論。

巴隆周刊報導指出，其實 Lucid 進軍中國市場並不令人意外，因為該公司 2022 年現金流的指引就包括在 2023 年進入中國市場。

Lucid 在 2022 年賣出約 4,300 輛電動車並表示計劃在 2023 年生產逾 1 萬輛電動車，然而這並不足以產生正的自由現金流，華爾街分析師預估，該公司今年的現金消耗量約為 40 億美元。

分析師預估，Lucid 未來幾年不會產生正的自由現金流，因此投資人可以預想該公司會努力籌資更多資金。Lucid 本月宣布透過出售股票籌集 30 億美元，主要是透過沙烏地阿拉伯的投資人，這筆資金能維持公司營運到 2025 年。

另外，中國的比亞迪 (1211-HK) 和美國電動車龍頭特斯 (TSLA-US) 拉是中國電動車市場最大的兩家車商，Lucid 的進場對這雙強還沒有太大威脅，而且比亞迪和特斯拉在中國的電動車售價介在 3 萬至 6 萬美元區間，然而 Lucid 目前的汽車售價卻超過 10 萬美元。

中國是全球最大的新車和電動車市場。最近幾個月，電動車在新車銷售中的滲透率超過 30%，該數字包含插電式混合電動車，儘管在中國銷售的電動車中約有 75% 是純電電動車，也就是 Lucid 旗下系列車款。中國去年純電電動車銷量約為 460 萬輛，占全球銷量的 60%。

截至昨日收盤，Lucid(LCID-US) 股價在過去 12 個月內下跌 66%，周四美股盤前上漲 3.28%，每股占報 6.61 美元。

Lucid 在今年 2 月公布 2022 會計年度第四季財報時曾預估 2023 年的產量將達到 1 萬至 1.4 萬輛，但在 5 月財報給出的最新預測卻未包括這一區間的高端，不及華爾街分析師預估的年產量約 2 萬到 2.2 萬輛。巴隆周刊指出，Lucid 年產量預測不如預期的原因是難以提高銷量。