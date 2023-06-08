製造業景氣低迷！半年來亮5次藍燈

台灣經濟研究院今 (8) 日公布 4 月製造業景氣信號值為 9.87 分，為連 2 月下滑，較上月續減 0.35 分，並連亮第 2 顆藍燈，若排除 2 月一度轉為黃藍燈，自去年 11 月至今，製造業已亮 5 個月的藍燈。

台經院說明，全球終端需求仍疲軟，加上歐美緊縮貨幣政策效果已逐漸發酵，4 月主要國家製造業活動仍顯低迷。

因此，國內製造業廠商普遍處去化庫存階段，影響售價面和需求面指標，台股在國內晶片大廠下修全年半導體營收展望而呈量縮價跌走勢之際，也影響經營環境面指標。

所幸，國際原物料價格回跌，推升成本和原物料投入等指標。

就 4 月景氣信號各組成項目觀察，2 項分數增加、3 項減少，以售價面指標減少 0.42 分最多，其次為經營環境面、需求面指標分別減少 0.23 分、0.01 分，而原物料投入面、成本面等指標則分別增加 0.17 分、0.14 分。

就不同產業燈號消長，藍燈比重由 3 月的 52.73% 增加至 64.37%，黃藍燈由 38.56% 減少至 29.88%，綠燈由 8.70% 減少至 5.75%，而 4 月無黃紅燈和紅燈。

從細產業來看，尚亮綠燈的產業有機械設備業，包括金屬加工、機械零件及修配等。