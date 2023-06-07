中國5月出口大減，全球需求疲軟、三大美指期盤前齊跌!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 14 分)

■ 道瓊指數：下跌 -52 點，跌幅 -0.15% 至 33565。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -40，跌幅 -0.27% 至 14546.50。

■ 標普 500 指數：下跌 -5.50，跌幅 -0.13% 至 4284.25。

【今日總經數據】美國 4 月出口、美國 4 月消費信貸變化。

世界銀行 (World Bank) 昨日上調 2023 年全球經濟增長預估至 2.1%，高於 1 月預期的 1.7%，但仍較去年的 3.1% 有所放緩，主因美國和其他國家經濟體比預期更具韌性，但下修明年增漲預估自 1 月預估的 2.7% 下修至 2.4%。

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二、美股盤前關注重點

1. 中國 5 月出口年減 7.5%，進口優於預期：今日上午中國公布 5 月進出口值，出口與去年同期相比下滑至 -7.5%，遠低於市場預期的 -0.4%；進口也較去年同期下滑至 -4.5%，市場預期為下滑至 - 8%。

總體來看，雖年初出口成長為一大亮點，中國在取消對疫情的封控後，有助帶動經濟增長，但就近期的數據顯示，經濟復甦力道減弱，5 月製造業景氣已連 2 個月萎縮，歐美需求低迷拖累出口也是原因之一，5 月進口量則創 18 個月以來最高水平，未來幾個月有望持續復甦。

2. 意法半導體攜手三安光電在中國建碳化矽合資企業：意法半導體 (STMicroelectronics, STM.US) 和三安光電今日宣布將在中國重慶合資成立碳化矽製造企業，兩家公司表示，合資企業成本預計約為 32 億美元，其中包含未來 5 年約 24 億美元的資本支出，該合資企業將專為意法半島體生產電動汽車和其他工業電力和能源應用的碳化矽器件。

3. 福特汽車因發動機問題遭召回 125,000 輛汽車：美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 通知顯示，福特 (F.US) 配備 2.5 升 HEV 或 PHEV 發動機的車輛可能會在故障的情況下，引發火災，受影響的汽車多達 125,322 輛，目前補救措施仍在開發當中；另福特昨日表示，近期即將達成出售德國工廠的交易，此競標案，主要競標者為中國的比亞迪以及德國太陽能組件製造商。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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