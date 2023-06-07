〈進出口統計〉四利空影響 台灣5月出口連9黑 財部估最快9月有望轉正

四大因素影響台灣 5 月出口值 361.3 億美元、年減 14.1%，連續 9 個月負成長，財政部統計處引述業界展望及主計總處預估資料，以下滑週期 12 到 14 個月推算，在出口連 9 黑情況下，預期出口最快 9 月、慢則 11 月就有機會轉正。

財政部統計處今 (7) 日公布 5 月進出口統計，5 月出口值 361.3 億美元、年減 14.1%，累計前 5 月出口 1698.1 億美元、年減 16.9%；進口部分，5 月進口值 312.5 億美元、年減 21.7%，累計前 5 月進口值 1493.1 億美元、年減 18.0%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，5 月出口連續 9 個月負成長，主要可歸納四大原因：一、通膨升息壓抑終端消費需求，中國復甦緩慢及全球經濟疲弱格局，二、產業庫存偏高、訂單能見度不明朗，三、外銷產品價格下滑，價跌對總出口影響度占比高達三分之二，四、比較基期偏高等影響。

在 11 項主要出口貨類中，僅資通與視聽產品一隻獨秀，而電子零組件受全球消費性電子產品需求疲弱影響，市況未見明顯起色，導致半導體庫存水位偏高，去化速度比預期緩慢，5 月出口值年減 9.9%。

資通與視聽產品 5 月出口值 58 億美元，年增幅擴大到 11.9%，創過去 10 個月來最佳成績。蔡美娜說，主要是電腦零附件市況好轉，包括東協、歐洲、美國等市場拉貨強勁的進而帶動電腦零附件單月出口值創新高。

光學器材 5 月出口年減幅 11.1%，減幅持續收斂並創近 15 個月來最小減幅，這也反映面板供需結構改善，且價格也在止跌當中，目前看來面板景氣有回穩態勢。

另外，傳產中的礦產品其報價隨國際原油下滑，加上去年同期各國解封、鬆綁邊境帶動需求，因而墊高基期，因此 5 月礦產出口減幅擴大至 49.1%，是 11 項主要貨類中跌幅最大的貨類。

展望後市，蔡美娜認為，5 月出口雖連續 9 個月負成長，但減幅並未明顯擴大，且主計總處 5 月底所預測的第 2 季到第 4 季出口預測值修正幅度也極小，預期第 2 季出口值有望重回千億美元之上，而整個出口轉折點維持落在第 4 季不變。

蔡美娜表示，上半年出口呈現盤整態勢，預估降幅約 16% 到 17% 之間，降幅是金融海嘯以來、近 14 年以來最深的跌勢；至於 6 月出口表現，從季節性走勢推估，預期年減幅度約介於 14% 到 16.5% 之間，出口規模則是 352 億美元到 363 億美元左右。