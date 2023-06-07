〈進出口統計〉需求疲弱 5月出口值361.3億美元 連9黑

出口連 9 黑！財政部今 (7) 日公布 5 月出口值共 361.3 億美元，較去 (2022) 年同期減少 14.1%；累計前 5 月出口 1698.1 億美元、年減幅 16.9%。

在進口部分，5 月進口值 312.5 億美元，較去年同月減少 21.7%，累計前 5 月進口值 1493.1 億美元，較去年同期減 18.0%。

財政部統計處處長蔡美娜指出，受到全球通膨與升息效應抑制，導致市場消費動能仍舊低迷，加上供應鏈庫存調整時間延長，5 月出口值年減 14.1%，連續 9 個月負成長。

至於進口值 312.5 億美元，年減 21.7%，主因廠商備料及資 本設備購置同步減緩，以及原油、基本金屬等原物料價格低盪所致。

進一步看出口主要貨品中，5 月資通與視聽產品受電腦零附件出口創高帶動， 年增 11.9%，是唯一正成長者，電子零組件因消費性電子需求萎縮、產業持續調節庫存，年減 9.9%。

另外，礦產品受油價下跌及比較基數偏高影響，年減 49.1%，紡織品因服飾消費市場疲弱，年減 36.2%，塑化產品隨價、量齊挫，各年減 31.1%、27.3%。累計前 5 月出口以資通與視聽產品年減 3.7% 最輕微，其餘貨品衰退 1 到 3 成。