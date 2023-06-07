研華5月營收創同期高 歐美、北亞市場年增雙位數

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 5 月營收 58.27 億元，月增 5.4%、年增 3.8%；累計研華前 5 月營收 287.51 億元，年增 8.5%，均寫同期新高。

研華說明，5 月營收以區域別來看，北美、歐洲、北亞市場及新興市場均為雙位數增長，分別年增 22%、18%、13% 及 25%；中國及台灣市場則為雙位數衰退。

事業群而言，各事業體單月表現普遍年減，惟應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 受惠於大型專案出貨挹注，營收表現最佳，年增 54%；嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group，EIoT) 則個位數年增。

累計前 5 月來看，研華指出，區域表現以歐洲及北亞市場表現最為突出，分別年增 12% 及 16%；北美則維持個位數穩定增長。中國市場因整體復甦力道尚未明朗，營收表現仍相對疲弱。

各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group，EIoT) 及產業雲暨影像科技事業群 (Industrial Could & Video Group，ICVG) 表現最為強勁，年對年分別成長 16% 及 14%；工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 微幅衰退。