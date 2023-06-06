中菲行看Q3旺季尚有變數 大者恆大優勢穩貨量

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日召開股東常會，並同步公布 5 月合併營收為 17.68 億元，月增 4.9%，年減 54.3%，第三季陸續進入海空運傳統旺季，中菲行不諱言，能否上揚尚有變數，不過，5 月貨運量雖然較去年同期約減少 10-20%，遠低於營業額約 50% 的降幅，因此能保持相當的獲利。

累計前 5 月中菲行營收為 87.74 億元，年減 54.6%。

中菲行由於長期在重要的利基市場戰略布局，於全球主要市場擁有超過 150 個行銷服務的實體通路，可提供客戶國際運輸完整解決方案，具有大者恆大優勢。

展望未來，中菲行直指，由於國際經濟景氣疲軟，存貨有待去化，美中對抗和俄烏戰爭持續，美國升息造成銀行體系信心及信用危機，通膨雖有趨緩但威脅仍舊，國際運輸的需求疲弱，第三季能否上揚尚有變數。

不過，將依所建構的資源、數位化的能力和堅強戰鬥團隊，以數位行銷傳遞價值鏈服務，運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，提供多元且在地的解決方案。

中菲行於會中決議通過 111 年度財務報表，並通過盈餘分配議案，每股將分配現金股利 10.7 元，股票股利 0.5 元，合計每股分配股利 11.2 元。