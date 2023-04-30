雷虎簽下美雷達大廠MOU T-400無人機將搭載IMSAR

國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 與美國雷達大廠 IMSAR 於 4 月 28 日簽署合作備忘錄 (MOU)，雷虎表示，未來雷虎的無人載具將搭載 IMSAR 的 Synthetic Aperture Radar (簡稱 SAR 雷達) 進行實地測試和展示。

雷虎 T-400 無人機將搭載美商 IMSAR 雷達。(圖：雷虎提供)

雷虎說明，此次合作是在獲經濟部軍民通用 T400 中大型無人機計劃後的重要里程碑，除了主要可提供我國和全球無人載具需求，也有利加速台灣無人機製造和國防科技產業的發展，後續將與 IMSAR 合作，在 T400 搭載 IMSAR 雷達進行實地演練。

雷虎已計劃，在 9 月的台北航太軍工展上展出 T400 及其自主研發的各式先進無人載具，向國內外展現最新研發成果。

IMSAR 是美國 SAR 雷達領導廠商，其雷達掃描範圍超過 5 公里，可應用於作戰、搜救、偵搜、監視等多種場合，已銷售美國軍方有人載具和無人載具實際使用中，其技術和經驗在全球獲廣泛認可。

不僅如此，IMSAR 獨家擁有雷達收集分析清晰 3D 呈像，並依時間序保留於雲端大數據庫進行，可即時比對分析、對指揮作戰中心提出早期預警，並作出應有的反應建議，甚至在戰場上當固定式雷達受威脅摧毀時，防衞方仍能保持機動的雷達偵搜及監視功能。

雷虎強調，後續將力拚與更多國際先進科技企業合作，引領台灣無人載具產業的發展。