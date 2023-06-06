今年Q1購屋族平均貸款首度突破900萬元 利率創7年半新高

根據聯徵中心今年第一季房貸資料顯示，國人購屋出現三高現象，包括房價平均 1267 萬、平均房貸 906 萬元，都雙雙寫下歷史新高，且房貸利率也突破 2% 達 2.07%，創下近 30 季以來新高，顯示即使去年下半年房市逐漸轉為清淡，但國人購屋壓力普遍仍居高不下。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，預算有限的民眾，在高房價狀況下民眾只能透過買小、買舊、買遠，並且透過 30 年期房貸等方式減壓，不過統計發現國人購屋總價仍不斷攀高，平均購買總價從 8 年前突破 1000 萬元後，到現在已經連續 5 季突破 1200 萬元，加上房貸利率也從去年開始連續 5 次升息，推估下一次的平均房貸有可能創下 2009 年以來新高，購屋人面對高房價與節節攀升的利率與物價，逐漸感到生活壓力山大。

統計顯示，今年第一季新的房貸族平均購屋銀行鑑估值為 1267 萬元，再度寫下歷史新高，貸款金額 906 萬元也是歷史新高；如和 10 年前的 2013 年相比，平均銀行鑑估值多出 345 萬元，房貸則多揹了 284 萬元，且面積還少買 2 坪；房貸利率今年第一季平均已達 2.07%，若考量今年第一季底還有升息半碼，下一次房貸利率恐怕會接近 2.2%，寫下聯徵中心 2009 年統計以來新高。

若以 30 年期房貸，利率 2.07% 本息平均攤還試算，貸款 906 萬元則每個月房貸負擔為 3 萬 3806 元，若考量到物價上漲與家庭日常開銷等因素，每月的支出的確是日益沉重。

曾敬德建議，民眾可以透過 30 年期房貸方式減壓，甚至採取寬限期降低前期還款負擔，雖然也有人寬限期到了又轉貸申請，但畢竟本金遲早還是需要償還，購屋人應該做好謹慎的財務規劃，避免過度依賴使用寬限期。