新內閣暗示經濟政策轉變 土耳其里拉仍貶破21.1

土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 成功連任後，任命受到市場推崇的 Mehmet Simsek 為財政部長，但里拉並未因此止跌，在交易清淡的匯市中，兌美元續跌近 1%。

當地時間周一 (5 日) 盤中，里拉兌美元匯率觸及 21.1，距離上周創下的歷史低點 21.8 不遠。

現年 56 歲的 Simsek 曾於 2009 至 2018 年間擔任財政部長以及副總理，廣受金融市場認可。分析師認為，他的任命被視為一個信號，表明艾爾段的新當選政府正在放棄非正統的降息，以應對導致里拉長期下跌的高通膨。

Simsek 周日表示，土耳其現在別無選擇，只能回歸「理性基礎」。

Federated Hermes 新興市場固定收益資深投資組合經理 Mohammed Elmi 表示，他希望 Simsek 能夠回到急需的經濟正統觀念，並更有效地參與市場。

土耳其的年度通膨率，去年來到 85% 以上的 24 年高點，並在 4 月份達到 44%。Elmi 指出，這表明需要進一步收緊貨幣政策，只需簡單地回歸可靠的經濟政策，可能會看到土耳其投資吸引力的顯著變化。

Elmi 認為，土耳其的長期前景仍然非常樂觀，年輕的人口、新興的中產階級、以及關鍵的全球戰略地位，土耳其仍有相當多有利的因素。

與此同時，高盛分析師上調美元兑土耳其里拉 3 個月、6 個月和 12 個月內的預期，至 23.00、25.00 和 28.00，此前其預測為 19.00、21.00 和 22.00。

高盛認為，現在的問題是里拉將何時大幅貶值，而不是是否會大幅貶值，一次性調整的機率已經增加。里拉在過去十年中貶值了 90% 以上。