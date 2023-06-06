〈紐約匯市〉美ISM服務業指數意外回落 DXY回吐盤中升幅、南非幣勁揚逾1%

美國公布 5 月 ISM 服務業指數意外下跌後，美元指數周一 (5 日) 自盤中高點回落，於平盤附近徘徊。南非幣強彈逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 持平在 104.02，回吐約 0.2% 的盤中升幅。

隨著新訂單放緩，美國公布 5 月 ISM 非製造業採購經理人指數，從前一月的 51.9 放緩至 50.3，遜於路透經濟學家普遍預期的 52.2，不過，指數高於 50 代表服務業仍處在擴張區間。服務業占美國國內生產毛額 (GDP) 比重高達三分之二。

在利率上升和信貸條件收緊的背景之下，需求疲軟也幫助減輕通膨壓力，ISM 服務業指數中用來衡量原料和服務支付價格的指標，在 5 月下滑至 56.2，如今已更接近疫情前的水準。

市場現在認為聯準會 (Fed) 這個月很可能維持利率不變，但芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨交易員預期 7 月前至少升息 1 碼的機率為 65%。

包含副主席提名人傑佛森 (Philip Jefferson) 在內的聯準會官員強調，就算 Fed 在 6 月會議上維持利率不變，也不應該被解讀為 Fed 已經結束升息循環。

NatWest Markets 的 G10 外匯策略主管 Brian Daingerfield 表示，跳過升息可被視為緊縮周期放緩的其中一部分，而非暫停緊縮周期。

Fed 即將在 6 月 13 日召開為期兩天的利率會議，官員們目前正處在會議前兩周的緘默期，而在利率決策公布前夕出爐的 5 月消費者物價指數 (CPI)，是接下來市場最關注的主要經濟數據。

非美貨幣方面，歐元略高於上周三 (31 日) 創下的逾兩個月低點，升 0.06% 至 1.0712 美元。英鎊兌美元盤中貶至近一周低位，截稿前下跌 0.15% 至 1.2426 美元。

澳幣小漲 0.2% 至 0.6617 美元，澳洲央行將在今日公布最新利率決策。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Erik Nelson 和 Jack Boswell 認為，市場低估澳洲央行升息的可能性，建議買進澳幣兌美元與澳幣兌英鎊。他們預估，澳洲央行將在今日升息並暗示採取更多行動，導致終點利率定價增加 1 碼，並帶動澳幣大幅上揚。

儘管 PMI 數據顯示南非 5 月商業活動處在近兩年低點，南非幣周二仍強彈 1.1%，至 19.2823 蘭特兌 1 美元，為 5 月 25 日以來最高。

DailyFX 分析師 Warren Venketas 認為，南非幣之所以走強，主要是受到中國 PMI 數據提振，後者顯示中國製造業和服務業活動正在回升。

中國日前公布 5 月財新服務業 PMI 升至 57.1，為兩年半來次高，顯示服務業景氣進一步復甦，上周公布財新製造業 PMI 也回升至 50.9，為三個月來最佳，由於中國是南非的最大貿易夥伴國，任何有關中國經濟狀況的利好消息，往往有助於提振南非資產價格。

截至台灣時間周二 (6 日) 約 6:00 價格: