土耳其里拉觸及歷史新低 艾爾段連任讓市場更加看貶

土耳其現任總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 在總統大選最終獲勝，延續他做為史上任期最長的總統，將繼續執政至 2028 年，外資對此感到擔憂，本國貨幣里拉跌至歷史最低點。

土耳其股市周一 (29 日) 上漲，但里拉繼續探底，截至伊斯坦堡下午 6 點 10 分，里拉兌美元匯率下跌 0.6% 至 20.10 兌 1 美元，收盤價創歷史新低。

華爾街分析師認為，未來里拉恐繼續走貶，摩根士丹利警告，如果艾爾段拒絕改變路線，到年底，美元兌里拉匯率可能下滑 29% 至 28。Wells Fargo & Co. 預計，本季末美元兌里拉將達到 23。

艾爾段選前承諾，將任命一個新的、具有「國際信譽」的經濟團隊，暗示可能會改變非正統的貨幣政策，但市場仍保持觀望。據兩名熟悉此事的土耳其官員透露，預計艾爾段最快將於周五宣布他的新內閣。

Tellimer 策略師 Hasnain Malik 表示，艾爾段的勝利對任何外國投資者來說都不是好事， 「在高通膨、低利率和無淨外匯儲備的情況下，一場影響所有資產的痛苦危機可能即將來臨。」

艾爾段對利率的非正統做法—認為較低的利率有助壓低通膨，並對市場實施不可預測的臨時監管與干預，讓投資者紛紛逃離。自 2013 年以來，土耳其股票和債券的外國總持有量也減少了約 85%，即近 1300 億美元。

伊斯坦堡 Strateji Portfoy 資金經理 Burak Cetinceker 表示，很明顯，當前的經濟模式行不通，艾爾段可能也意識到了這一點，並且在不久的將來可能會適度過渡到正統政策，否則，它是不可持續的。

這些政策的成本也很高，央行在過去一年半里花費了近 2000 億美元來支撐里拉，淨外匯儲備轉為負數，去年通膨率飆升至 80% 以上。