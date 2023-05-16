〈紐約匯市〉美債限僵局未解 DXY自五周高點回落 土耳其里拉逼近歷史新低

隨著投資人從近期漲勢獲利了結，並等待更多有關債務上限協商的消息，美元指數周一 (15 日) 自五周高點回落。因總統大選可能迎來第二輪投票，土耳其里拉走貶，逼近歷史低位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.25%，至 102.43。DXY 盤中一度升至 102.75，是 4 月 10 日以來最高，但稍早公布一項製造業指標遠遜於預期後，DXY 由升轉貶。

紐約 Fed 公布 5 月製造業指數，自 4 月的 10.8 暴跌至 - 31.8，且大幅落後市場預期。Action Economics 指出，本月的跌幅是 2020 年 4 月以來最大，也是繼今年 1 月觸及三年低點後的最低值。

Klarity FX 主管 Amo Sahota 說：「市場正處於盤整模式，等待美國政府就如何避免債務違約發出更明確的信號。我認為沒有任何關鍵水位被打破，歐元兌美元匯價仍高於 1.08 美元，英鎊兌美元仍維持在 1.25 美元。」

美國總統拜登預計周二 (16 日) 再次和四位國會領袖會面，隨後在隔日出發，前往日本參加七大工業國組織 (G7) 領袖峰會。

儘管白宮沒有將限制支出排除在債務上限問題的討論範圍外，美國眾議院議長麥卡錫仍表示，與白宮的協商沒有任何進展。

有分析師指出，美元近來走強，背後可能存在許多因素，包含對美國通膨的擔憂、債務上限僵局和經濟放緩驅動的避險買盤，以及聯準會 (Fed) 官員更強硬的言論。

幾位 Fed 官員周一指出，考量到通膨仍居高不下，他們認為美國利率將維持在高檔，甚至可能繼續上升，與市場認為 Fed 今年底前就會開始降息的看法大相徑庭。

聯邦資金利率期貨市場目前已消化 Fed 在年底前降息約 2 碼的預期，不過，交易員認為下月升息 1 碼的機率，已略增至 20%，但多數人仍預期 Fed 將停止升息。

歐元升 0.25% 至 1.0874 美元，英鎊漲逾 0.6% 至 1.2526 美元，雙雙終止連二貶。日元延續貶勢，跌逾 0.2% 至 136.06 日元兌 1 美元，為近兩周新低。

新興市場貨幣方面，土耳其里拉重貶 0.55%，至 19.668 里拉兌 1 美元，且盤中一度觸及 19.7 里拉，逼近 3 月強震後創下的歷史新低。

土耳其總統大選如火如荼進行中，最高選舉委員會 (High Election Board) 主席指出，根據初步開票結果，現任總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 目前以 49.4% 的得票率領先競爭對手 Kemal Kilicdaroglu，後者得票率為 44.96%。因雙方均未突破 50% 得票門檻，預估將在 5 月 28 日進行第二輪決選。

泰銖兌美元匯價貶逾 0.4%，至 33.73 泰銖兌 1 美元。泰國兩大反對黨在周日的國會大選中擊敗執政的軍系政黨，拿下國會多數席次，有望迎接近十年來的首次政黨輪替。

截至台灣時間周二 (16 日) 約 7:00 價格: