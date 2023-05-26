〈台股盤前要聞〉台股放量漲逾百點、台塑化估油價年底衝80元 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (25) 日由權王台積電狂飆領軍，顯卡、AI 相關概念股族群同步衝鋒，終場放量上漲 132.68 點，收在 16292 點，創近半年來最大量，三大法人聯手敲進 268 億元；台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎點出四點關鍵，認為年底國際原油每桶將回到 80 美元。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

台股「積」情創近半年最大量 三大法人聯手買超 268.51 億元

受到輝達財報報喜激勵，台股昨 (25) 日由權王台積電狂飆領軍，顯卡、AI 相關概念股族群同步衝鋒，終場上漲 132.68 點，收在 16292 點，重回五日線，成交值擴增至 3325.02 億元，創近半年來最大量，三大法人聯手買超 268.51 億元。閱讀全文...

台塑化陳寶郎：國際油價估年底回到 80 美元

台塑化 (6505-TW) 昨 (25) 日召開股東會，董事長陳寶郎表示，油價近期波動下 5 月將進入虧損，預計第二季獲利不會比第一季好，但陳寶郎點出四點關鍵，認為年底國際原油每桶將回到 80 美元。閱讀全文...

美債上限談判卡關 公股銀曝險約 3476 億元

美債上限談判持續卡關，市場關注我金融業美債曝險情況。根據財政部國庫署統計，8 家公股銀行美債曝險餘額共新台幣 3476 億元，其中 6 月到期債券部位僅約 81 億元。 閱讀全文...

劉揚偉估市況 Q3 有機會回溫 李詩欽看好伺服器、車用電子

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉認為，市況到第三季似乎有些機會；電電公會理事長李詩欽也認為，第三季將是觀察重點，看好車用電子、伺服器等則將持續成長，高階、電競電腦及筆電則可望持穩。閱讀全文...

技嘉：AI 伺服器價格高出 10-15 倍 動能將延續至明年

技嘉 (2376-TW) 昨 (25) 日召開線上法說，外界關注 AI 伺服器發展，總經理李宜泰表示，由於 AI 需要更大的記憶體、處理器等，價格比傳統高上 10-15 倍，第二季開始營收占比會逐季提高，動能將延續至明年。閱讀全文...

4 月房貸餘額年增率跌破 5% 創逾 4 年半來新低

台灣央行昨 (25) 日公布 4 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 4479 億元、3 兆 1722 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率跌破 5%，僅 4.72%，不僅連 13 跌，也創 2018 年 9 月以來低點，而土建融餘額年增 9.4%，較上月轉為上揚 0.23 個百分點，終結連 5 減。閱讀全文...

研華董座：Q3 營運估修正 後續接單動能可望好轉

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 昨 (25) 日召開股東會，董事長劉克振指出，近期接單動能有比較疲弱，第三季營收可能會低一點，但恢復動能一直都在，且依照工業物聯網的趨勢，研華未來十年都還是會不錯。閱讀全文...

明年綜所稅免稅額再調升？財長坦言「很有可能」

明 (2023) 年報稅有望更省？與免稅額、扣除額連動的 CPI(消費者物價指數) 數據，截至今年 4 月漲幅已經達 4.7%，超過 3% 的調整門檻，財政部長莊翠雲昨 (25) 日表示，明年綜所稅免稅額確實有可能再調升。閱讀全文...