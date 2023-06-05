日本五大商社，巴菲特選股本質還是重押原物料？

原先只剩 BOJ、沒人要玩的日股，巴菲特進場重獲關注

巴菲特 2020 時進場持股日本五大商社，伴隨日股反彈創波段高，至今獲利幅度甚大普遍都有 1 倍以上。

而理解巴菲特的擇股遠大於擇時，五大商社吸引巴菲特可整合為 3 個要點:

※政治因素

巴菲特是從頭至尾地相信美國會持續獨霸，因此重押美股外，伴隨美中全面對抗以來，作為亞洲親美反中最忠誠、金融資本市場足夠流通的日本，獲得青睞

※營運內容

五大商社的營運模式就是貿易，並利用持股與二戰以來的財閥為底，進行投資入股來跨入不同產業，原則上是控股公司的經營模式，並非歸類在單一的製造、零售、金融業…

(註: 五大商社中三菱、三井、住友就是二戰四大財閥其中三大的同名延伸，而伊藤忠、丸紅分家後，丸紅目前也可算是結構轉為鬆散的安田財閥 (富士集團) 的旗下公司

※本益比低與原物料高度影響獲利

投資市場中本益比低通常有其理由，原物料類股因為庫存獲利或虧損一來一回相當驚人，加上 ESG 的風潮與長年以來的投資評價模式，被給予低本益比，因此巴菲特在 5~10x PE 進場五大商社，事後分析並算是買在一個股票評價很低的位置，而應該說是押寶整體原物料行情，所帶來的效益，是近兩三年伴隨獲利倍增的，股價自然隨之上漲，若談論本益比仍然維持 5~10 倍，並沒有給予特別高的評價。

從三菱商事的財報來找尋一些蛛絲馬跡

為什麼說原物料影響五大商社獲利重大，從公司的簡報中可得知，如文章前段所述，五大商社本質就是控股公司 (高達數百家子公司，複雜的持股架構)，所以在財報說明的簡報必然會呈現產業分類的獲利情形，如下

2021、2022 財報年度，金屬冶煉、資源的獲利始終是 4000 億日圓以上，海放其他產業，而 2022 天然氣的續漲炒作再滑落，對牢牢掌控 LNG(液態天然氣) 資源與進口貿易的三菱而言也是大豐收的一年。

不過公司給出 2023 的獲利預期，就是跌回 2021 甚至更低的水平，原因無他，原物料從 2022 年中起，伴隨烏俄戰爭長期化，炒作效應回落→中國製造業、房地產業復甦遠不如預期，報價慘兮兮，如下所示

所以在此也要提醒，不管是單純關注，還是真金白銀投資日本五大商社股票或相關 ETF 的投資人，五大商社作為投資海外原物料資源 (生產冶煉)，同時本業的貿易與造市，原物料的獲利比重相當高，(ex: 另一大商社三井，與淡水河谷的投資；丸紅在非鐵金屬、化工材料…)，世界上原物料重鎮，澳大利亞的鐵礦與煤、智利與秘魯的銅礦、尚有巴西、菲律賓、印尼等金屬資源，加上天然氣與部分石油都有五大商社的蹤跡。

最後不妨看看三菱對原物料的預測 (礙於篇幅，另四家商社的資料本文未附上，讀者可自行搜尋查閱公開資料)

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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